CDW: Potenzial für Kursanstieg um +9,33%

Die Aktie von CDW wurde laut Analystenmeinungen derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 196,30 EUR, was einem potentiellen Anstieg von +9,33% entspricht.

• Am 04.08.2023 fiel die CDW-Aktie um -0,71%

• Das durchschnittliche Bankanalysten-Kursziel beträgt 196,30 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Am gestrigen Tag sank die CDW-Aktie am Finanzmarkt um -0,71%. Die Kurse in den vergangenen fünf Handelstagen verzeichneten jedoch einen positiven Trend und stiegen insgesamt um +5,77%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hinweist.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwarteten haben könnten, scheint die allgemeine Stimmung eindeutig zu sein. Das aktuelle Kursziel für CDW wird im Durchschnitt der Meinung von Bankanalysten auf 196,30 EUR geschätzt.

Falls das zutrifft würde dies...