CDW: Kursziel von 203,61 EUR prognostiziert

Die Aktie von CDW ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf 203,61 EUR geschätzt.

• CDW verzeichnete am 11.10.2023 eine Steigerung von +1,75%

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 203,61 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,17

Gestern konnte CDW an der Börse einen Anstieg um +1,75% verzeichnen und erzielt somit eine Gesamtsteigerung von +5,31% in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig positiv.

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel für CDW liegt bei 203,61 EUR. Sollten die Schätzungen zutreffen eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +1,17%. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Einschätzung trotz des aktuellen Aufwärtstrends.

Von den insgesamt zwölf...