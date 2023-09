CDW: Kursziel von 202,42 EUR laut Analystenbericht

Die Aktie von CDW wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 202,42 EUR und bietet somit ein Potenzial von +5,51% für Investoren.

• CDW: Am 21.09.2023 mit -1,89%

• Guru-Rating von CDW bleibt das selbe mit 4,17

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +75%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Verlust von -1,89%. Die letzten fünf Handelstage ergaben eine negative Entwicklung um -0,95%, was auf eine derzeit relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Trotzdem gehen die Bankanalysten davon aus, dass sich das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig entfalten konnte. Insgesamt geben fünf Analysten den Kauf an und vier weitere empfehlen dies ebenfalls in optimistischer Weise. Drei Experten haben hingegen die neutrale Bewertung “halten” vergeben.

Das...