CDW: Kursziel von 181,95 EUR erwartet - Investoren können auf +15,16% Kurspotenzial hoffen

Die Aktie von CDW verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -3,14%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse negativ aus und summierten sich auf eine negative Entwicklung von -1,76%, was pessimistische Tendenzen widerspiegelt.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kursziel für CDW bei 181,95 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial von +15,16%, falls die Bankanalysten Recht behalten sollten. Derzeit teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung nach einer schwachen Trendentwicklung.

Laut aktuellen Daten empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und vier bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Drei weitere Fachleute haben eine neutrale Haltung (“halten”) eingenommen.

Trotz des schwachen Trends halten noch immer über 70% der Analysten ein positives...