CDW: Kursziel von 179,20 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +10,02%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete CDW einen leichten Rückgang um -0,03%. Die vergangenen fünf Tage waren jedoch insgesamt positiv mit einem Zuwachs von +2,82%. Eine positive Entwicklung am Markt also.

Mittlerweile gilt die Aktie als unterbewertet und hat laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 179,20 EUR. Das bedeutet für Investoren ein Potential von mehr als +10%.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie. Vier weitere Experten stuften sie als “Kauf” ein und sind somit optimistisch. Drei Analysten hingegen bewerten CDW neutral (“halten”). Insgesamt überwiegt also eine positive Einschätzung (70%).

Zuletzt sei das Guru-Rating erwähnt: Es bleibt unverändert auf einer Skala bis zu maximal 5 Punkten bei einem Wert von 4 Punkten.