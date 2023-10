CDW: Kursziel bei 204,69 EUR

Die Aktie von CDW wird derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 204,69 EUR, was einem Potenzial von +7,64% entspricht.

• CDW hat am 02.10.2023 eine negative Entwicklung von -0,39% verzeichnet

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

• Positive Einschätzung durch +75% der Analysten

CDW verzeichnete gestern eine negative Entwicklung an den Finanzmärkten in Höhe von -0,39%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Wachstum von +0,37% erreicht werden. Der Markt scheint daher momentan neutral zu sein.

Obwohl während dieser Woche keine großen Veränderungen stattgefunden haben, sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Ein mittelfristiges Ziel wurde auf einen Wert in Höhe von...