CDW: Kursziel bei 204,30 EUR

Die Aktie von CDW wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,30 EUR und bietet damit ein Potenzial von +5,20%.

• Am 06.10.2023 stieg die Aktie um +1,28%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,17

Am gestrigen Handelstag verzeichnete CDW einen Anstieg um +1,28%, was zu einem wöchentlichen Gewinn von insgesamt +2,31% führt. Die Stimmung am Markt wirkt optimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 204,30 EUR und somit ein Potenzial für weitere Gewinne. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

5 Analysten bewerten CDW als starken Kauf und weitere 4 setzen das Rating “Kauf”. Drei Experten bleiben neutral mit “halten”. Insgesamt sind jedoch immer noch +75,00% der Analysten...