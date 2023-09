CDW: Kursziel bei 201,66 EUR

Die Aktie von CDW wird laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das reale Kursziel liegt +1,43% über dem aktuellen Kurs.

• CDW stieg am 06.09.2023 um +0,30%

• Das Kurspotenzial von CDW beträgt 1,43%, das aktuelle Ziel liegt bei 201,66 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,17 Punkten

Am gestrigen Tag legte die Aktie des Unternehmens ein Plus von +0,30% hin und konnte somit innerhalb einer Woche einen Anstieg um +2,48% verzeichnen. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt momentan bei 201,66 EUR laut den durchschnittlichen Einschätzungen der Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Potenzial von +1,43%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen fünf...