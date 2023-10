CDW: Kurspotenzial von +5,20% auf 205,19 EUR

Die CDW-Aktie wird derzeit laut Analysten unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 205,19 EUR und damit +5,20% über dem aktuellen Kurs.

• Gestriges Plus von +1,28%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Am vorherigen Handelstag konnte CDW ein Plus von +1,28% verzeichnen. Insgesamt steht nach einer vollständigen Handelswoche ein Gewinn von +2,31%. Dies deutet auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hin.

Das aktuelle Rating für die Aktie ist durchweg positiv: Fünf Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als “stark kaufen”. Drei Experten halten sich neutral.

Zusätzlich hat das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt dass das Unternehmen gut positioniert ist.

Es zeichnet sich also eine positive Entwicklung ab – Anleger sollten jedoch gründlich...