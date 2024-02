CDW im Check!

Die aktuelle Analyse der Cdw-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,21 SGD liegt, was einem Abwärtstrend von 6,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,19 SGD, was einer Abweichung von +3,16 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine positive Differenz von +0,61 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -12,79 Prozent erzielt hat, was 1,51 Prozent über dem Durchschnitt ähnlicher Aktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,38 Prozent, wobei Cdw aktuell 2,41 Prozent darunter liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Cdw-Aktie zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Cdw in dieser Analyse ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, der Dividendenpolitik, des Branchenvergleichs Aktienkurs sowie des Sentiments und des Buzz.