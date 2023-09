CDW: Bankanalysten sehen Kursziel bei 201,66 EUR

Die Aktie von CDW konnte gestern am Finanzmarkt nur geringe Gewinne verzeichnen und verlor 0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein neutraler Trend mit einem Plus von 0,83%. Die Meinung der Analysten ist jedoch eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 201,66 EUR. Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +1,61%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem kürzlichen neutralen Trend.

Derzeit empfehlen fünf Analysten einen Kauf der Aktie. Vier weitere bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”), während drei Experten eine neutrale Haltung (“halten”) empfehlen. Der Anteil der positiven Bewertungen beläuft sich auf insgesamt +75%.

Abschließend lässt sich das positive Bild durch das...