CDW: Analysten sehen Potenzial auf 200,13 EUR

Die Aktie von CDW hat gestern an der Börse um +1,40% zugelegt und konnte damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,25% verzeichnen. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel für die Aktie liegt bei 200,13 EUR mit einem potentiellen Kurspotenzial von +4,58%.

• Gestriges Plus von +1,40%

• Mittelfristiges Kursziel bei 200,13 EUR

• Positive Einschätzung durch Guru-Rating

Aktuell halten fünf derzeitige Analysten das Papier sogar für einen “starken Kauf”, während vier weitere Experten es als Kauf einschätzen. Drei Experten raten dazu die Position zu halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17. Insgesamt scheinen mehr als drei Viertel aller Analysten noch immer optimistisch gestimmt zu sein.