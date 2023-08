CDW: Analysten sehen Potential von 179,12 EUR

Die CDW-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel für den mittelfristigen Zeitraum liegt bei 179,12 EUR und würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +0,20% eröffnen.

• CDW: Am 02.08.2023 mit +5,16%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,27

• Aktuell empfehlen mehr als +81% der Analysten einen Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag sogar um +5,16% zugelegt. Dies resultiert in einer wöchentlichen Zunahme von insgesamt +4,75%. Die meisten Experten sind optimistisch bezüglich weiterer positiver Entwicklungen.

Laut Analyse durchschnittlicher Einschätzungen von Bankanalysten ist das aktuelle Kursziel auf 179,12 EUR festgelegt worden. Fünf Analysten empfehlen die Aktie stark zum Kauf und vier weitere Positionieren sich...