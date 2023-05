CDW: Analysten sehen Kursziel bei 180,61 EUR

Die Aktie von CDW hat gestern am Finanzmarkt um +1,64% zugelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt +2,47%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel von CDW liegt bei 180,61 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten, eröffnet sich nun Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +15,13%.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +1,64% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 180,61 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +70%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie von CDW und vier weitere beurteilen sie als “Kauf”. Drei Experten bewerten das Papier mit “halten”, aber keine einzige Empfehlung gibt es für einen Verkauf.

Das positive Bild wird durch das konstante Guru-Rating unterstrichen – eine Tatsache zum Wohle aller potentiellen...