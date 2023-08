CDW: Analysten sehen Kurspotenzial von +4,70% - Zielkurs bei 197,81 EUR

Die Aktie von CDW hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und notierte gestern mit einem Plus von +1,54%. In Anbetracht dessen erscheint der Markt momentan eher optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die CDW-Aktie liegt aktuell bei 197,81 EUR. Dieser Wert ergibt sich aus dem Durchschnitt der Meinungen mehrerer Bankanalysten. Sollten diese Prognosen eintreffen, bietet die Aktie ein Kurspotenzial von +4,70%.

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt ebenfalls eine positive Tendenz: Derzeit erhält die CDW-Aktie ein Rating von 4,17.

Für Investoren könnte dies insgesamt eine vielversprechende Situation darstellen. Allerdings gibt es auch einige Analystenstimmen, welche diesen positiven Trend nicht uneingeschränkt teilen und zu Zurückhaltung raten. So sind drei Experten der Ansicht...