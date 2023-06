CDW: Analysten sehen Kurspotential von 13,81% - Kursziel bei 183,14 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von CDW um 1,87% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen allerdings einen Rückgang von -0,61%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Analysten sind jedoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotential von +13,81%, wenn das aktuelle Kursziel von 183,14 EUR erreicht wird. Konkret empfehlen drei Experten die Aktie als starken Kauf und vier weitere geben eine Kaufempfehlung ab. Drei Analysten bewerten die Aktie als Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,00.

Insgesamt sind etwa +70% der Analysten optimistisch bezüglich der Zukunftsaussichten für CDW.