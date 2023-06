CDW: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 179,20 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete CDW einen Rückgang um -0,03%. Doch die vergangene Handelswoche lief insgesamt positiv und endete mit einem Plus von +2,82%. Die Stimmung am Markt ist also optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 179,20 EUR. Dies ergibt ein Potenzial für Investoren in Höhe von +10,02%, wenn die Prognose der Bankanalysten zutrifft. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen zuversichtlich.

Dennoch empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere stufen sie als “Kauf” ein. Eine neutrale Bewertung erhält CDW von drei weiteren Experten mit “halten”. Insgesamt herrscht bei etwa 70% der befragten Analysten eine positive Einschätzung.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei einem Wert von 4,00.