CDW: Analysten prognostizieren Kursziel von 175,88 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens CDW erfreut sich derzeit großer Aufmerksamkeit an der Börse. Obwohl sie gestern einen leichten Kursverlust von -0,72% hinnehmen musste, verzeichnete sie in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +0,91%. Die Bankanalysten sind überzeugt davon, dass die Aktie noch weiteres Potenzial aufweist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 175,88 EUR – dies entspricht einem Aufwärtspotenzial in Höhe von +4,87%. Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und vier weitere zu einem Kauf raten (insgesamt also eine Mehrheit), beurteilen zwei Experten die Lage als neutral. Insgesamt betrachtet herrscht am Markt somit eine optimistische Stimmung gegenüber CDW.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung ebenfalls und belässt das Rating...