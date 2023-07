CDW: Analysten prognostizieren Kursziel von 175,82 EUR

Die Aktie von CDW hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +1,73% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich ein neutraler Trend mit einem Plus von +0,78%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 175,82 EUR liegt und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +4,11% eröffnet wird.

Aktuell empfehlen neun Experten die Aktie zum Kauf oder Halten. Fünf Analysten setzen dabei auf einen starken Kauf und vier weitere sehen optimistisch in die Zukunft des Unternehmens. Zwei Experten haben sich hingegen neutral positioniert und legten das Rating “halten” fest. Das Guru-Rating beträgt weiterhin konstante 4,27.

Trotz einer neutralen Marktentwicklung zeigen sich viele Experten zuversichtlich bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Aktie und...