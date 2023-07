CDW: Aktienkurs hat Potential auf 177,40 EUR

CDWs Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 177,40 EUR mit einem Potenzial von +3,90%. Am letzten Handelstag konnte das Unternehmen einen Anstieg um +0,78% verzeichnen.

• CDW stieg am 24.07 um +0,78%

• Das Kursziel des Unternehmens beträgt 177,40 EUR

• CDWs Guru-Rating bleibt stabil bei 4,27

In der vergangenen Woche betrug der gesamte Anstieg der Aktie +0,93%, was darauf hinweist dass sich der Markt in einer neutralen Position befindet. Trotzdem sind fünf Bankanalysten optimistisch und glauben an einen starken Kauf dieser Aktie.

Zusätzlich sehen vier weitere Analysten die CDW als „Kauf“ während zwei Experten eine neutrale Position einnehmen und sie zum „Halten“ empfehlen.

Das positive Urteil ist auch im Trend-Indikator “Guru-Rating” zu erkennen. Es bliebt unverändert bei...