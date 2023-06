CDW-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen

Die CDW-Aktie wurde in der Vergangenheit von Experten am Markt als unterbewertet betrachtet. Aktuell liegt das Kursziel der Aktie bei 179,14 EUR, was einem Kurspotenzial von +9,79% entspricht.

• Am 22.06.2023 legte die CDW um +1,02% zu

• Das Kursziel für die CDW-Aktien wurde auf 179,14 EUR festgelegt

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine relativ neutrale Stimmung am Markt und eine Entwicklung von +0,19%. Von insgesamt zehn Bankanalysten bewerten drei Experten die Aktie als “starker Kauf” und vier weitere setzen ein Rating auf “Kauf”. Lediglich drei Analysten empfehlen zurzeit ein “Halten” der Aktien.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei stabilen 4 Punkten. Insgesamt sind momentan etwa +70% der befragten Fachleute optimistisch gestimmt bezüglich einer positiven...