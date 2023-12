CDW Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Cdw -De liegt bei 20,36, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 32 für die Cdw -De, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Cdw -De als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,81 insgesamt 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 46,13 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 194,97 USD für den Schlusskurs der Cdw -De-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 228,7 USD, was einer Abweichung von +17,3 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Cdw -De-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Cdw -De eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinschätzung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.