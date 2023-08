CDW: Aktie weist laut Analysten ein Kursziel von 196,30 EUR auf

Die Aktie von CDW hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung verzeichnet und einen Anstieg um +2,51% erreicht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie sogar um +8,28% zulegen, was das Marktvertrauen in das Unternehmen widerspiegelt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 196,30 EUR – ein Potenzial von +6,65%. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung und es gibt unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des weiteren Kursverlaufs.

Dennoch bleiben insgesamt 75% der Analysten optimistisch und empfehlen die Aktie als Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17.