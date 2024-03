CDW Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cdw -De liegt mit einem Wert von 28,08 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Aus technischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Cdw -De-Aktie um +16,97 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage und des letzten Schlusskurses ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Aktie von Cdw -De eine Rendite von 22,11 Prozent auf, was deutlich über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinstufung der Aktie.