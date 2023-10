CDW-Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel von 204,58 EUR

Die CDW-Aktie verlor gestern am Finanzmarkt -0,55% an Wert und damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -1,58%. Infolgedessen wird der Markt immer pessimistischer.

Trotzdem gibt es für Anleger Grund zur Hoffnung: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 204,58 EUR. Damit besteht ein Potential von +7,22%, falls die Prognosen der Bankanalysten eintreffen. Allerdings sehen nicht alle Experten diese positive Entwicklung so optimistisch wie ihre Kollegen.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen jedoch 9 von 12 Analysten einen Kauf der Aktie oder zumindest ein Halten (75%). Das bekannte Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,17 unverändert.