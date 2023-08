CDW: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 196,15 EUR

Am gestrigen Tag konnte die CDW-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +0,53% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen eine positive Kursentwicklung von +2,42%. Diese Entwicklung lässt auf eine optimistische Stimmung des Marktes schließen.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 196,15 EUR und bietet somit ein Potenzial von +6,75%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen positiv gestimmt; lediglich neun der zwölf Experten empfehlen die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert und bestätigt damit die positive Einschätzung mancher Analysten.