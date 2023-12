CDW Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Cdw-De-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Aktuell liegt dieser Wert bei 194 USD, während der letzte Schlusskurs bei 223,95 USD liegt, was einer Abweichung von +15,44 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (210,77 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,25 Prozent Unterschied), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 5, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt fällt die Analyse der RSIs positiv aus und führt zu einem "Gut"-Rating.

Zusätzlich wurde das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass über Cdw-De in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Abschließend wurde die Aktie auch fundamental betrachtet, wobei ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,81 festgestellt wurde, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Bewertung, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.