CDW Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Cdw-De-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 204,63 USD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 246,23 USD, was einem Unterschied von +20,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte. Der letzte Schlusskurs liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt (+7,5 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cdw-De-Aktie also eine positive Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse an der Cdw-De-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Cdw-De-Aktie die Note "Schlecht" vergeben.

Die Analyse von 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 6 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 206,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -16,07 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft, und insgesamt erhält die Cdw-De-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Cdw-De-Aktie beträgt 1,08 Prozent, was 11568,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Hierbei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.