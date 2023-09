CDW-Aktie: Potenzial von +1,48%, Kursziel bei 200,73 EUR

Die CDW-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,06% verzeichnet und auch gestern legte sie um weitere +0,96% zu. Die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt scheinen derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 200,73 EUR – eine Einschätzung, die von vielen Experten geteilt wird. Das bedeutet für Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +1,48%. Allerdings sehen nicht alle Analysten die Aktie als Kaufempfehlung an.

Von den insgesamt zwölf Analysten bewerten immerhin neun die CDW-Aktie positiv: Fünf bezeichnen sie sogar als starken Kauf und vier empfehlen den Kauf. Drei Experten haben sich mit “halten” positioniert. Somit bleiben drei Viertel der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert und bestärkt...