CDW-Aktie: Kursziel bei 199,52 EUR

Die Aktien von CDW werden momentan laut Analysten nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +2,45% über dem aktuellen Preis.

• Am 31.08.2023 wird die CDW-Aktie mit +1,46% gehandelt

• Das aktuelle Kursziel für CDW beträgt 199,52 EUR

• Guru-Rating der Firma bleibt konstant bei 4,17

Gestern konnte die Aktie von CDW am Finanzmarkt ein Plus von +1,46% verzeichnen und Summiert man das Ergebnis auf fünf Handelstage – also eine vollständige Handelswoche – ergibt sich ein Wert von +3,50%. Momentan scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung allerdings auch von Bankanalysten erwartet wurde ist unklar. Die Stimmung unter ihnen ist jedenfalls recht deutlich.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Durchschnittsbewertung aller Bankanalysten aktuell 199,52 EUR. Wenn sie tatsächlich Recht...