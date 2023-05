CDW-Aktie: Kursziel bei 182,59 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von CDW ist derzeit unterbewertet und hat Potenzial zum Wachstum. Das aktuelle Kursziel liegt bei 182,59 EUR, was einem Anstieg von +12,25% entspricht.

• CDW entwickelt sich seit fünf Handelstagen positiv

• Drei Analysten betrachten die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt konstant auf 4,00

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die CDW-Aktie einen positiven Trend verzeichnen und am gestrigen Tag eine Steigerung um +0,22% erzielen. Insgesamt summiert sich das Ergebnis auf +2,95%. Diese Entwicklung zeigt eine optimistische Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kurspotenzial wird von Bankanalysten auf 182.59 EUR eingeschätzt – dies würde einem Anstieg von +12.25% entsprechen. Allerdings teilten nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung...