CDW Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Aktie Cdw zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,22 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,194 SGD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,82 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 0,2 SGD, was einer Differenz von -3 Prozent entspricht und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Cdw eingestellt waren. Es gab zwei Tage mit positiven Themen und keinen negativen Diskussionen, während an drei Tagen die Anleger eher neutral waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cdw daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Cdw in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,81 Prozent für Cdw. Im "Informationstechnologie"-Sektor hat Cdw ebenfalls eine Überperformance von 9,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von -14,36 Prozent im letzten Jahr erzielt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Cdw ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI liegt der Wert für Cdw bei 64,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,13, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Somit erhält das Cdw-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.