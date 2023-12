CDW Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Cdw derzeit bei 0,193 SGD liegt, was -3,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der Kurs jedoch um -12,27 Prozent unter dem GD200 der letzten 200 Tage, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cdw bei -4,96 Prozent, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,77 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Cdw mit 4,81 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cdw zeigen eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also für Cdw in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Cdw-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl innerhalb von 7 Tagen (RSI 47,54) als auch innerhalb von 25 Tagen (RSI25 50). Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CDW-Analyse vom 30.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich CDW jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CDW-Analyse.

CDW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...