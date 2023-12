CDW Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Cdw-De wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 194,78 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 228,55 USD, was einem Unterschied von +17,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 212,37 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +7,62 Prozent entspricht, und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Cdw-De-Aktie also charttechnisch als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Cdw-De mit einer Ausschüttung von 1,14 % unter dem Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten (11546,5 %). Die Differenz beträgt 11545,36 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cdw-De beträgt aktuell 24,81, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Cdw-De haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cdw-De in diesem Bereich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".