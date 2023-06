CDW-Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 182,59 EUR

Die CDW-Aktie gilt laut Experten derzeit als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 182,59 EUR – eine Steigerung von +12,25% zum aktuellen Kurs.

• Am 30.05.2023 legte die CDW-Aktie um +0,22% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Aktuell empfehlen 70% der Analysten den Kauf

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Aktie um insgesamt +2,95% verbessern und auch gestern zeigte sich ein positiver Trend mit einer Kursentwicklung von +0,22%. Die meisten Bankanalysten teilen die optimistische Stimmung am Markt und sehen in der CDW-Aktie ein großes Potenzial.

Von insgesamt zehn befragten Experten empfehlen sieben den Kauf und drei geben das Rating “halten”. Eine Euphorie herrscht jedoch nicht. Das bewährte “Guru-Rating” bleibt unverändert bei vier Punkten.

Es ist zu beachten, dass es keine Garantien für...