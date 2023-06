CDW Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial

Die CDW-Aktie ist nach Einschätzung von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 181,79 EUR – ein Potenzial von +15,25%. Am Finanzmarkt verlor die Aktie am 08.06.2023 jedoch -1,25% und fiel in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt -2,39%.

Analystenmeinungen zur CDW-Aktie im Überblick:

• Kursziel: 181,79 EUR

• Guru-Rating: 4,00 (Guru-Rating ALT)

• Kaufempfehlungen: 7 (70%)

• Halten-Empfehlungen: 3

Experten sind sich uneinig über die weitere Entwicklung der CDW-Aktie. Während einige Analysten einen starken Kauf empfehlen oder optimistisch bleiben, setzen andere auf eine neutrale Haltung.

Hinweis an Investoren:

Der Artikel dient lediglich als Informationsquelle und gibt keine Anlageempfehlung ab. Jegliches Investment birgt Risiken und sollte gut durchdacht sein.