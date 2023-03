CDU und SPD in Berlin wollen Milliarden für Klimaschutz ausgeben

BERLIN (dpa-AFX) - CDU und SPD in Berlin wollen "mindestens" fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um den Klimaschutz in der Stadt voranzutreiben. Das teilten CDU-Landeschef Kai Wegner und SPD-Landeschefin Franziska Giffey am Mittwoch nach Koalitionsverhandlungen mit. Geplant ist demnach ein Sondervermögen, mit dem massiv in Maßnahmen zum Klimaschutz investiert werden soll.

Wie Giffey erläuterte, soll das Geld vor allem in die energetische Sanierung von Gebäuden, in Mobilität und Verkehr sowie eine klimafreundliche Energie- und Wärmeerzeugung fließen. Wegener sagte: "Wir wissen, dass wir einen neuen Schub reinbringen müssen im Bereich des Klimaschutzes." Die CDU hatte die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 12. Februar gewonnen./kr/ah/DP/mis