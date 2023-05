CDU-Thüringen spricht sich für Merz als Kanzlerkandidat aus

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU Thüringen hat sich für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten der Union bei der nächsten Bundestagswahl ausgesprochen. "Friedrich Merz steht für Führungsstärke und er ist ein Klartext-Politiker, der auch den Finger in die Wunde legt und die realen Sorgen der Menschen anspricht", sagte der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes, Mario Voigt, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). "Das kommt in Ostdeutschland sehr gut an", so der CDU-Politiker.

"Als Partei- und Fraktionschef hat er selbstverständlich das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur." Voigt ergänzte, Merz habe die Union geeint und damit entscheidend gestärkt. "Als Oppositionsführer im Bund ist Friedrich Merz der natürliche Herausforderer von Olaf Scholz", sagte der CDU-Politiker.

Foto: über dts Nachrichtenagentur