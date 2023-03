CDU-Chef: Klimawandel sei nur mit Wohlstandsperspektive zu lösen

LINSTOW (dpa-AFX) - Aus Sicht des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sei das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland nur zu erreichen, wenn den Menschen eine Wohlstands- und Freiheitsperspektive geboten werde. "Ich glaube, dass wir sogar schneller sein können als 2045", sagte Merz am Freitag bei einer Regionalkonferenz der CDU in Linstow im Landkreis Rostock. Um das zu erreichen, müsse man alle Chancen für technologische Lösungen nutzen. Man müsse mit und nicht gegen Menschen und Industrie agieren.

Die Bundesregierung regiere dem CDU-Chef zufolge jedoch mit Verboten über die Köpfe der Menschen hinweg und leiste dem Klimaschutz einen Bärendienst. "Diese Herausforderung ist nicht die Zeit der Bürokraten, dies ist die Zeit der Ingenieure", sagte er./ssc/DP/jha