CDTi Advanced Materials Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild rund um Cdti Advanced Materials kaum verändert. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien vermehrt diskutiert, weshalb die Stimmung als "Neutral" bewertet wird. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cdti Advanced Materials-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 25, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 47,62, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cdti Advanced Materials.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert waren ebenfalls überwiegend positiv, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Cdti Advanced Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 297,09 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um -13,93 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +311,02 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Cdti Advanced Materials mit 305,53 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.