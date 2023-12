CDTi Advanced Materials Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Cdti Advanced Materials-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,45 USD. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,6 USD, was einer Differenz von +33,33 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Anders sieht es jedoch aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs von 0,61 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Cdti Advanced Materials-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Cdti Advanced Materials wird bei einem Niveau von 42,86 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 55,13 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 281,25 Prozent erzielt, was 281,2 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Cdti Advanced Materials-Aktie aktuell 284,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie des Unternehmens Cdti Advanced Materials.