CDTi Advanced Materials Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen und hat eine Spanne von 0 bis 100. Der RSI von Cdti Advanced Materials liegt bei 50, was auf eine neutral bewertete Situation hinweist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgeweitet wird, liegt er bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, wie die Anleger eine Aktie einschätzen. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu Cdti Advanced Materials veröffentlicht, und in den letzten Tagen hat sich das Interesse an positiven und negativen Themen rund um das Unternehmen ausgeglichen. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Cdti Advanced Materials-Aktie bei 0,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,61 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,64 Prozent) liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Cdti Advanced Materials. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch gab es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Cdti Advanced Materials in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und das allgemeine Stimmungsbild.