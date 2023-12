CDON AB Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Cdon-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 141,94 SEK gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde mit 144,8 SEK bewertet, was einem Unterschied von +2,01 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 129,14 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+12,13 Prozent), was zu einer guten Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Cdon-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 40,43, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 34, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cdon festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier ebenfalls eine neutrale Bewertung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Cdon veröffentlicht, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.