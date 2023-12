CDN Maverick Capital Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Cdn Maverick Capital wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 23,91 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält Cdn Maverick Capital auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Cdn Maverick Capital veröffentlicht, was zu einer allgemein positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs berechnet, der bei Cdn Maverick Capital bei 0,91 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,4 CAD, was einer negativen Veränderung um 56,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,35 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cdn Maverick Capital für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen ergeben haben. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Insgesamt erhält Cdn Maverick Capital also überwiegend positive Bewertungen in verschiedenen Analysen, jedoch werden auch neutrale Einschätzungen berücksichtigt.