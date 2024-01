CDN Maverick Capital Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Dazwischen wird der Wert als neutral eingestuft. Der RSI von Cdn Maverick Capital liegt bei 100, was als „überkauft“ angesehen wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 45,28 auf, was eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Zusammenfassend wird die Gesamteinschätzung als „Schlecht“ eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei Cdn Maverick Capital festgestellt werden. Daher wird die Aktie als „Neutral“ bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von „Neutral“ führt.

Die Diskussionen rund um Cdn Maverick Capital auf sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als „Neutral“ führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Cdn Maverick Capital aktuell bei 0,85 CAD, wobei die Aktie selbst bei 0,33 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer Einstufung als „Schlecht“. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,34 CAD, was zu einem „Neutral“-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von „Neutral“ basierend auf beiden Zeiträumen.