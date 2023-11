CDN Maverick Capital Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken blieb in den letzten Tagen neutral, ohne auffällige positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Cdn Maverick Capital gab es keine nennenswerten Gespräche über positive oder negative Themen. Basierend auf diesen Informationen wurde die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet. Dies führt zu einer insgesamt "neutralen" Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Cdn Maverick Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1 CAD lag. Der letzte Schlusskurs betrug jedoch nur 0,35 CAD (-65% Unterschied), was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,62 CAD) liegt mit einer Abweichung von -43,55% unter dem aktuellen Schlusskurs. Die Cdn Maverick Capital-Aktie erhält daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "schlechte" Bewertung in der Charttechnik.

In den letzten vier Wochen wurden bei der Stimmungslage der Aktie und der Häufigkeit der Diskussionsbeiträge in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Das Sentiment wird daher als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, ohne Zunahme oder Abnahme. Insgesamt erhält Cdn Maverick Capital daher auf dieser Stufe eine "neutrale" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Ein RSI von 7 Tagen von 81,82 gibt an, dass die Aufwärtsbewegung im Verhältnis zur Abwärtsbewegung schlecht ist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 87,5, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird Cdn Maverick Capital daher mit einem "schlechten" Rating eingestuft.