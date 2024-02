CDN Maverick Capital Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen geben neue Einschätzungen für Aktien. Laut Cdn Maverick Capital zeigen ihre Messungen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Cdn Maverick Capital von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen zeigt überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,72 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,2 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -72,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs (-35,48 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Cdn Maverick Capital momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Cdn Maverick Capital überkauft ist (Wert: 82,35), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Cdn Maverick Capital damit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

CDN Maverick Capital kaufen, halten oder verkaufen?

