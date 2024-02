CC Land Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung der Anleger zu C C Land ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf einer Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für C C Land liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die C C Land-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von C C Land sowohl für den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch für den der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating. Die Abweichungen von den aktuellen Kursen zu den gleitenden Durchschnitten führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Anlegerstimmung, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse der C C Land-Aktie.