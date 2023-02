CCW 2023: toplink zeigt Cloud-Kommunikationsplattform für Omnichannel-Kundenkontakt

Darmstadt (ots) -- yourix by toplink ermöglicht gelenkten Kundenkontakt und mehr Markenprofil- toplink auf der CCW: Stand A6/B7 in Halle 2Auf der kommenden CCW in Berlin steht ab dem 28. Februar bis zum 2. März neben dem Call-Center-Management vor allem der innovative Kundendialog im Fokus. Auf der Kongressmesse stellt der deutsche Pionier für digitale Telekommunikation toplink mit yourix eine Cloud-Plattform vor, die gelenkte Interaktionen mit Kunden auf allen relevanten Kanälen - von E-Mail bis Chat - ermöglicht. Das Produkt für innovativen Kundendialog kann als Software-as-a-Service gebucht werden und passt sich dem Bedarf optimal an. "Die Ansprüche von Kunden haben sich nicht nur in Bezug auf den Kaufprozess verändert und auf verschiedenste Kanäle verteilt. Auch der Kontakt zwischen Unternehmen, Marken und Institutionen mit den Kunden ist heute wesentlich vielschichtiger und kann zudem auch proaktiv betrieben werden, um die Kundenbindung zu erhöhen", erklärt Jens Weller, Geschäftsführer von toplink. Das Darmstädter Unternehmen betreibt eines der größten Cloud-Telefonnetze der Welt, und neben Telekommunikation bietet das neue Omnichannel-Contact Center yourix auch alles, was sich moderne Kunden wünschen, um über Bestellungen, Lieferungen, Angebote, Servicefragen und anstehende Termine informiert zu werden. Für Unternehmen ist eine solche Plattform dank der Transparenz auch wirtschaftlich interessant: Service-Personal kann effizienter und zielgerichtet eingesetzt werden.Interaktion macht MarkeDas Image eines Unternehmens - vom Online-Schuhhändler bis zur Autowerkstatt mit Servicegedanken - wird nicht nur an Preisen oder einer Website mit hervorragender Usability gemessen. Mehr und mehr zahlen auch andere Faktoren in das Markenerlebnis ein - Im E-Commerce wird dafür der Begriff "Total Experience" genutzt. "Service bleibt im Gedächtnis, während eine einwandfreie Website mit performantem Shop längst vorausgesetzt wird. Wenn aber ein Kunde ein nahtloses Erlebnis haben kann, telefonisch, per Chat oder per E-Mail und Social Media, dann prägt sich das ein: Interaktion macht Marke. Unternehmen hingegen profitieren von komplett lenkbarem Kundenkontakt auf allen relevanten Kanälen, gemeinsam in einer Anwendung und damit völlig transparent", führt Jens Weller von toplink weiter aus. yourix skaliert zudem mit dem Unternehmen: Werden zunächst nur einige virtuelle Plätze für Agents benötigt, kann jederzeit aufgerüstet werden. Dank flexiblem Login auf einer Vielzahl von Devices muss der Agent dafür auch längst nicht mehr in einem Büro sitzen, sondern kann an jedem Ort der Welt mit Internetanschluss ganz für seine Kunden da sein.Die Omnichannel-ZukunftTelefonieren steht derweil für einen wachsenden Anteil der Kunden nicht mehr im Vordergrund - ein schneller Chat oder eine E-Mail ist im Alltag leichter unterzubringen und gibt den Unternehmen noch mehr Möglichkeiten, flexibel auf die Kundenwünsche einzugehen. "Nicht nur im B2B-Geschäft, sondern zunehmend auch im Umgang zwischen Unternehmen setzt sich das Omnichannel-Konzept durch. Mit yourix bieten wir eine Plattform, die zu einem Energieversorger ebenso passt wie zu einem Büroartikel-Großhändler oder einer Textilkette. Omnichannel ist die Zukunft, der Sprachkanal wird so langsam aber sicher zum möglichen, aber nicht mehr zwingend nötigen Extra", analysiert Jens Weller von toplink moderne Kundeninteraktionen. Zudem kann dank der einheitlichen Plattform yourix das Personal effizienter eingesetzt werden, und ein Contact Center kann ohne wesentliche Hardwareinvestitionen in kürzester Zeit aufgebaut werden.Interessenten können auf der CCW yourix kennenlernen: In Halle 2 auf Stand A6/B7b steht das Team von toplink zur Verfügung.toplink (www.toplink.de) ist führender Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. Neben der virtuellen Cloud-Telefonanlage und dem Telefonkonferenz-Service myTelco bietet toplink mit yourix eine Cloud-Lösung für Unternehmen mit Omnichannel-Kundenkontakt. yourix erlaubt Unternehmen und Institutionen den kontrollierten Kundenkontakt über alle wesentlichen Kanäle wie Chat bis zu E-Mail innerhalb einer transparenten Anwendung.toplink ist zudem einer der größten Betreiber digitaler Telefonnetze und ermöglicht mobile Arbeitsplatzlösungen für Unternehmen in aller Welt. Die Cloud-Lösungen sind ortsunabhängig in 60 Ländern verfügbar.Pressekontakt:Weitere Informationen: toplink GmbH,Robert-Bosch-Str. 20, 64293 Darmstadt,E-Mail: info@toplink.de, Web: www.toplink.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuell