CCUR Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Derzeitige Analyse von Ccur: Neutraler Aktienkurs und schlechte Dividendenpolitik

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ccur wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Ccur in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ccur derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Die große Differenz von 5,76 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,76 %) führt zu der Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Ccur derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 3066 USD, während der Kurs der Aktie bei 2600 USD liegt, was einer Abweichung von -15,2 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2707 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Ccur auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Basierend auf diesen Faktoren wird Ccur hinsichtlich der Stimmung und der Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft.